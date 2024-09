Fulmine si abbatte su una chiesa e provoca fuga di gas

Un potente fulmine che ha colpito la chiesa di Cesio, nell'entroterra di Imperia, ha provocato una fuga di gas danneggiando anche diverse apparecchiature elettroniche come televisori e computer. La scarica è avvenuta nel pomeriggio, ma soltanto verso le 20.30 di ieri si è iniziato ad avvertire un forte odore di gas. Sul posto sono subito intervenuti il vicesindaco di Cesio Ernesto De Guglielmi con l'assessore Gianni Vinai, che hanno allertato i vigili del fuoco. In serata, a scopo precauzionale è stato deciso di interrompere l'erogazione del gas per tutta la frazione, circa cento persone interessate.

Da stamattina sono al lavoro i tecnici di 'Univer Gas', la ditta che fornisce gas all'intero Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA