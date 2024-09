Salone Nautico Genova, il Palasport porta d'ingresso

"La cosa più bella sarà riappropriarci del vecchio Palasport e far entrare, dopo tanti anni, i visitatori da quella che era la porta principale e naturale del Salone". Andrea Razeto, presidente de I Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza il Salone nautico di Genova, racconta così, in occasione della presentazione della 64^ edizione, la principale novità che i visitatori si troveranno davanti. Ma non sarà la sola. "Dopo tanti anni il completamento delle fasi più importanti dei lavori del Waterfront disegnato da Renzo Piano porta ad avere tutta la canalizzazione completata quindi ci saranno barche esposte intorno all'isola del Padiglione blu senza soluzione di continuità: è una cosa unica al mondo, credo che sarà una delle novità che stupiranno di più" aggiunge, dopo aver ricordato i "numeri strepitosi" di questa edizione che sia aprirà il 19 settembre. "Nel 2023, la leadership globale nella produzione italiana di superyacht ha registrato +21% rispetto all'anno precedente detenendo il 51% degli ordini globali: una imbarcazione su due nei mari del mondo è Made in Italy - ha sottolineato Razeto -. In questo quadro, il Salone Nautico è lo strumento che da sempre ha sostenuto e amplificato la spinta all'internazionalizzazione del settore, facendo conoscere all'estero i nostri valori.



