Nelle prime ore di stamani alcuni fulmini si sono abbattuti sul levante Genovese. Uno di questi ha colpito il tetto di una palazzina a due piani in via privata da Piazza San Front, nel comune di Chiavari. Questi ha generato l'incendio in cucina e nel sottotetto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento che ha riscontrato diversi danni. I due residenti sono stati fatti uscire per sicurezza..



