Comune Genova, procede sfalcio pulizia nei torrenti

Procedono secondo cronoprogramma da parte di Aster i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d'acqua cittadini. Taglio della vegetazione, pulizia delle briglie, svuotamento delle vasche di decantazione le principali tipologie di intervento eseguite dal Comune di Genova per la sicurezza idrogeologica del territorio.

A Ponente è stata completata la pulizia dalla vegetazione infestante del rio Marotto, in viale Villa Gavotti, a Multedo.

Lavori analoghi sono in corso a Sestri Ponente nel torrente Chiaravagna, nei tratti di competenza in prossimità di via dell'Alloro. In previsione, sempre lungo il Chiaravagna, il tratto compreso tra i civici 101 e 135, nella zona di Panigaro.

"Quest'anno, grazie alla nuova normativa regionale per il nulla osta idraulico entrata in vigore nel 2023 con la collaborazione e l'impulso dell'amministrazione comunale, siamo riusciti ad accelerare al massimo gli interventi di pulizia in alveo nei torrenti genovesi - ha detto l'assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente - I lavori stanno proseguendo regolarmente da gennaio in base alla programmazione concordata con Aster, che proseguirà nelle prossime settimane per garantire, entro l'autunno, la sistemazione e la messa in sicurezza dei più importanti rivi che insistono su tutto il territorio comunale. Grazie ai nostri uffici, ad Aster e a tutte le maestranze impegnate sul campo in questo lavoro così delicato e rilevante per la nostra città". Eseguiti interventi di pulizia anche nel rio San Pietro di Pra. In programmazione, il taglio della vegetazione infestante anche lungo il torrente Branega a Pra' e il torrente Rexello a Pegli. In Valbisagno sono terminati i lavori di svuotamento delle vasche di decantazione del rio Senza Nome presso il parcheggio di via dei Filtri. Ultimata anche la disostruzione del tratto di sfocio nel Bisagno del canale artificiale di via Ligorna. Sempre in Valbisagno, sono in corso le attività di pulizia della vegetazione infestante nel torrente Bisagno, nel torrente Geirato e nel rio Maggiore.

Ultimati la pulizia della briglia a pettine del torrente Fereggiano e lo svuotamento delle vasche di decantazione lungo il rio Serino. A Levante completato lo sgombero delle tombinature in Via Gaulli e lo svuotamento delle vasche di decantazione del rio Penego in via Shelley. La stessa tipologia di intervento è stata portata a termine anche in via Frangioni, mentre si sta procedendo allo svuotamento della tombinatura sottostradale del colatore presso via Fossa dei Carboni di Sopra.

In programma il taglio della vegetazione dei torrenti Nervi, Sturla e Priaruggia .

Infine, in Valpolcevera è terminato l'intervento di pulizia della briglia a pettine in via Inferiore Budulli, mentre sono in corso i lavori sgombero e smaltimento dal materiale di sovralluvionamento sulla vasca di accumulo in corso Perrone.





