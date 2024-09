Calcio: Spezia, Melissano vola basso '-38 alla salvezza'

"C'è una grande unità di intenti dopo un anno difficile che ci ha segnato dentro. La paura di retrocedere che abbiamo provato non dobbiamo perderla mai.

Obiettivo primario è mantenere la categoria. In ufficio ho scritto -38 da questa mattina, che sono i punti che ci mancano alla salvezza". Lo ha detto Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia Calcio, dopo la partita vinta contro il Cesena allo scadere che ha garantito ai liguri il primo posto in classifica insieme a Pisa e Juve Stabia. Il dirigente pugliese ha fatto oggi il punto della campagna acquisti appena terminata presentandosi in sala stampa con una spalla fasciata per essersela lussata durante l'esultanza finale. "Ci siamo rinforzati dove ritenevamo servisse, sempre con un occhio all'equilibrio finanziario del club che in serie B è fondamentale - ha spiegato Melissano -. Negli ultimi giorni sono arrivati Colak dal Parma, un attaccante di esperienza, e il giovane Djanjkpata che ho provato a prendere per i tre mesi precedenti. Dobbiamo dargli il tempo di conoscere il calcio italiano e di inserirsi nel gruppo".

Lo Spezia cederà nei prossimi giorni poi Beck in Danimarca.

"Abbiamo proposto il rinnovo a Reca e Bertola, che è un ragazzo cresciuto con noi e che ha grande attaccamento alla causa come tutti i suoi compagni. Sarr ne avrà per sette o otto partite per la frattura al braccio, ma abbiamo Gori e Mascardi e presto tornerà anche Crespi. Ci sentiamo coperti".

Per Melissano è la quarta stagione in seno allo Spezia, la prima da vertice del settore tecnico. "Un'opportunità importante, sono orgoglioso di essere il direttore sportivo di questa società. Sarò sempre grato a Mauro Meluso per la chance che mi diede di venire qui in serie A nel 2020. Lavorare con lui, Pecini e poi Macià mi ha arricchiti moltissimo. Spero di mettere a frutto ciò che ho imparato da loro per il bene dello Spezia e della Spezia, che sento come casa".



