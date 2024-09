Mediaset, riparte l'informazione d'autunno, Toti ospite di Porro

Riparte lunedì 2 settembre l'informazione d'autunno sulle reti Mediaset, con il debutto di Paolo Del Debbio alla guida di 4 di Sera, nell'access prime time di Rete4, e la prima intervista tv di Giovanni Toti, ex governatore della Liguria accusato di corruzione e finanziamento illecito, nel salotto di Nicola Porro a Quarta Repubblica, in prima serata.

Lunedì 2 settembre - annuncia una nota - partono le nuove stagioni di 5 programmi Videonews e Paolo Del Debbio debutta alla conduzione di 4 di sera, nell'access prime-time di Retequattro.

Su Canale 5, nuove stagioni di: Mattino Cinque News, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il contenitore della mattina è in onda dal lunedì al venerdì alle 8.45; Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Myrta Merlino.

Su Retequattro: torna Mattino 4, con Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55. Alle 15.30 Giuseppe Brindisi torna al timone di Diario del giorno, in onda dal lunedì al venerdì. Alle 20.30 Paolo Del Debbio debutta alla conduzione di 4 di Sera, dal lunedì al venerdì nella fascia di access prime-time; il programma sarà un dibattito quotidiano sui fatti salienti della giornata. Il giornalista tornerà anche in prima serata con Dritto e Rovescio da giovedì 12 settembre.

In prima serata, alle 21.20, torna Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro che apre la stagione con un'intervista all'ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.



