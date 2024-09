Liguria: Orlando, appoggio M5s assolutamente importante

"L'appoggio del M5s è un fatto assolutamente importante e non può essere sottovalutato. Ci sono ancora nodi da sciogliere e questioni da affrontare. La coalizione sta lavorando in queste ore e credo che sia giusto attendere per poi tirare le somme e valutare ciascuno di noi se ci sono le condizioni per la mia candidatura". Lo ha detto l'ex ministro Andrea Orlando a margine di un evento nello spezzino alla domanda se ora sia lui ufficialmente il candidato del centrosinistra e del M5s.



