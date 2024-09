Liguria: C.sinistra, Orlando raccoglie la più ampia fiducia

"Il confronto tenutosi nel pomeriggio di oggi tra i rappresentanti delle delegazioni regionali di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione ha preso atto del positivo dialogo nel merito delle proposte programmatiche emerse per dare un'alternativa alla Liguria.

Il confronto ha portato all'individuazione di Andrea Orlando come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria, possa garantire la costruzione di un'alternativa.

A seguito della riunione, i rappresentati daranno avvio ai necessari e conseguenti adempimenti regionali e nazionali". Lo si legge in una nota congiunta al termine di un incontro a Genova. Ieri Ferruccio Sansa aveva già dato il suo appoggio a Orlando.



