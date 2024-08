Ferrovie, 'bilancio positivo per l'Espresso Riviera'

A Genova Piazza Principe la sosta del treno Espresso Riviera di FS Treni Turistici Italiani si è trasformata in un'opportunità per fare il punto sul collegamento tra Milano e la Costa azzurra. ;Oggi, ultimo giorno del mese di agosto, il treno Espresso Riviera si è presentato a Genova con un buon numero di passeggeri provenienti da Milano e con altri sulla banchina pronti a raggiungere la Costa Azzurra o le località della Riviera dei Fiori. "Si osserva un importante flusso di passeggeri a bordo del nostro treno, segno di come Fs TTI si collochi nel panorama del Gruppo FS contribuendo a variare l'offerta rivolgendosi a una sempre più ampia tipologia di viaggiatori - ha detto Luigi Cantamessa, ad di FS Treni Turistici Italiani - anche in occasioni di controesodo come quella di stasera o di domani".

Questo treno, che per tutti i fine settimana di agosto ha raggiunto Nizza, continuerà a viaggiare da Milano a Ventimiglia anche nel mese di settembre offrendo uno strumento in più per i tanti turisti che decideranno di sfruttare un'estate climaticamente sempre più lunga. Il collegamento tra il capoluogo meneghino e la Costa Azzurra rappresenta un collegamento transnazionale atteso da entrambi i lati del confine e che proprio per questo ha riscosso successo. I risultati conseguiti hanno soddisfatto la Società del Gruppo Fs.

Fs TTI ha registrato un alto numero di presenze nei salottini di prima classe così come negli scompartimenti di seconda riscontrando anche un alto indice di gradimento per il servizio di ristorazione. Sono solo 10 circolazioni mensili, ma sono state sufficienti a far capire che un collegamento diretto tra Milano e la Costa Azzurra era qualcosa di necessario come testimoniano gli oltre 1400 biglietti staccati. Per questo motivo, come ha ribadito in più occasioni Cantamessa, l'obiettivo dell'Espresso Riviera "è quello di andare oltre Nizza raggiungendo anche Marsiglia in un futuro non troppo lontano".



