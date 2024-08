Aviaria stermina galline in Senegal, raccolta fondi per Max

Una raccolta fondi per aiutare un ambulante senegalese di 52 anni a riacquistare tremila galline, sterminate in Senegal a causa dell'aviaria è stata avviata da tre donne di Ospedaletti. Anna Maria Londri, Simona Bertolino e Franca Perosino hanno così voluto aiutare Mor Ndiaye, da tutti conosciuto come Max, che con quell'allevamento realizzato grazie ai piccoli risparmi della propria attività in Italia, avevo dato da vivere a diverse famiglie, compresa ovviamente quella di origine "Le uova delle mie galline - racconta Max che parla un buon italiano - venivano vendute negli alberghi e nei ristoranti di Dakar. Era davvero una buona opportunità, perché in quella maniera ero riuscito a garantire un futuro a diverse famiglie del mio Paese". Max, che non è più un ragazzino in cerca di fortuna, aveva anche gettato le basi per un futuro ritorno a casa. Con la raccolta fondi, i sostenitori possono acquistare un pulcino a due euro e una gallina a cinque euro. Quanto serve per iniziare? "Lo stabilimento esiste già - spiega - quindi, con diecimila euro possiamo creare un nuovo pollaio e ripartire da zero".



