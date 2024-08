Al via progetto nuova viabilità per Fincantieri a Riva Trigoso

La Regione Liguria e il Comune di Sestri Levante hanno stanziato 287mila euro per progettare la nuova viabilità alternativa al servizio dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, un progetto da almeno 7 milioni di euro. Lo annunciano l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas in una conferenza stampa ribadendo che l'obiettivo è eliminare dal circuito urbano il traffico pesante diretto alla Fincantieri.

Un nuovo ponte sul torrente Petronio a fianco di quello di Anas e Ferrovie dello Stato, quindi una strada che passando all'interno della fabbrica Arinox raggiungerà la Fincantieri evitando quindi il continuo passaggio di carichi, anche speciali, da e per il cantiere navale nel centro cittadino. Il primo ad avere l'idea fu oltre vent'anni fa l'allora sindaco Mario Chella.

"Oggi con lo stanziamento regionale di 200 mila euro e di 87 mila euro da parte del Comune di Sestri Levante - spiega Giampedrone - diamo avvio alla fase progettuale di un'opera fondamentale per la vivibilità della frazione di Riva Trigoso.

Al termine degli elaborati e gli studi di fattibilità avremo chiaro l'importo dell'opera che non sarà inferiore ai 7 milioni di euro''.

"Negli ultimi quindici anni sono state fatte molte promesse e pochi fatti, ora come avevamo detto in campagna elettorale diamo corso a quello che era un sogno dei rivani che, con l'aiuto fondamentale della Regione, potrà avviarsi alla realizzazione'', sottolinea Solinas.



