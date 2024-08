Torna il grande tennis a Genova con il ventesimo Aon Challenger

Ventesima edizione per l'Aon open challenger - memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che si disputerà sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dall'1 all'8 settembre con un montepremi di 185 mila dollari.

Ai nastri di partenza spicca il giapponese Kei Nishikori, già numero 4 del mondo finalista agli Us Open. Nishikori è tornato in campo dopo un lungo infortunio e, nelle scorse settimane, ha conquistato i quarti di finale nel Master 1000 di Montreal battendo il greco Stefanos Tsitsipas.

Il tabellone principale, che si completerà con le wild card, vede al via anche il numero 70 del mondo , il brasiliano Thiago Seyboth Wild, campione uscente, e l'altro brasiliano Thiago Monteiro, numero 76 del ranking ATP, che vinse nel 2022.

A tenere alta la bandiera azzurra invece Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli e Gianluca Mager.

"Sarà anche quest'anno un'edizione di grandissimo spessore -ha spiegato Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore - ci sono giocatori di assoluta esperienza che hanno vinto diversi titoli del circuito ATP World Tour 500 e 250 come il giapponese Nishikori che ha un palmares straordinario".

Tanti gli eventi collaterali a partire dalla serata spettacolo con i comici "Ale & Franz e Raul Cremona" il 5 settembre, fino allo "Street food village" in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, partner istituzionale dell'Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messina, che accompagnerà il pubblico durante tutto il torneo con ricette e prodotti tipici locali.

"Ogni anno, l'AON Open Challenger porta nella nostra città atleti di talento provenienti da tutto il mondo, contribuendo non solo a promuovere il tennis ma anche a valorizzare Genova come una città accogliente e dinamica, capace di ospitare eventi di caratura internazionale" ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci.

Il torneo di Genova, che avrà come direttore Sergio Palmieri, già Direttore degli Internazionali di Roma, sarà trasmesso sulla nuova piattaforma di Supertennis.



