Sampdoria: Sottil, "Voglio una squadra umile e caparbia"

"La mia Samp deve essere umile e caparbia, con determinazione e cattiveria agonistica". Parole di Andrea Sottil, nuovo tecnico blucerchiato, che oggi pomeriggio ha diretto il primo allenamento a Bogliasco. Ai canali ufficiali del club ha già 'disegnato' il suo Doria: "Il vestito deve essere quello giusto per la categoria. Serviranno senso di appartenenza e consapevolezza nei nostri mezzi: ho accettato con grande entusiasmo anche perché credo fortemente nella squadra, nella sua forza e nella sua qualità'' continua l'allenatore che ha firmato per un anno con rinnovo automatico in caso di promozione. Non ha avuto dubbi quando è arrivata la telefonata: "Sono molto contento e orgoglioso di essere l'allenatore della Sampdoria - prosegue -. È una società ricca di tradizione e storia calcistica. Sento la grande responsabilità di una piazza che giustamente vuole tornare ad alto livello. Sono molto carico e lucido al tempo stesso e consapevole di allenare un club importante''.

Corrono veloci le lancette e domani c'è già il debutto con la partita al Ferraris col Bari, dove serve la svolta vista la partenza fiacca con appena un punto in tre gare che è costata la panchina ad Andrea Pirlo: "Abbiamo l'obbligo morale e professionale di fare innanzitutto prestazioni da Sampdoria.

L'unica direzione è costruire la nostra identità e tornare a fare partite di un certo livello, a cominciare da domani contro una formazione di qualità come il Bari. Sarà una gara dura ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti proprio perché giocheremo davanti ai nostri tantissimi tifosi''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA