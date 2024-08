Elezioni Liguria: Bucci, decideremo bene il nome e vinceremo

Il sindaco di Genova Marco Bucci smentisce di aver osteggiato l'eventuale candidatura di Ilaria Cavo come candidata alla presidenza della Regione Liguria, scenario prospettato stamani da alcune indiscrezioni giornalistiche: "Fa parte della serie di falsità che sono state scritte sul mio conto negli ultimi quattro mesi, ma io le sto raccogliendo tutte in un file" ha detto a margine della presentazione del torneo di tennis Memorial Messina.

Il primo cittadino, che secondo indiscrezioni non avrebbe apprezzato la fuga in avanti della deputata totiana e caldeggerebbe il suo vicesindaco Pietro Piciocchi, afferma che i dialoghi sono aperti ma presto si arriverà alla definizione di un nome. "Sto dando il mio contributo, insieme agli altri, per arrivare a decidere, decideremo bene e vinceremo" afferma Bucci, che poi attacca gli avversari.

"Penso assolutamente che vinceremo perché basta ascoltare la gente per strada, le persone non vogliono interrompere la diga, non vogliono interrompere lo skymetro, la metropolitana, il tunnel e tutte le cose che abbiamo fatto - dichiara - dall'altra parte c'è un pezzo che vuole le opere, un pezzo che non le vuole, uno che ne vuole metà, un pezzo che confonde la gronda con la A7, questa è gente che ha problemi di geografia e ha solo la capacità di fare strumentalizzazioni".

Poi una critica a Andrea Orlando, il cui nome non è ancora stato ufficializzato dal centrosinistra: "Qualcuno che pensa di essere il candidato dovrebbe sapere come stanno le cose, non parlare di ritardi della diga, ad esempio, perché ho dimostrato già che non è vero, anzi che siamo in anticipo, ma soprattutto non dovrebbe dire che attraverso il 'modello Genova' non abbiamo fatto le gare, questa è una cosa incredibile, si informino prima di parlare, e vedranno che tutte le procedure sono state regolari e per tutte le opere sono stati chiesti i pareri degli enti interessati".



