Contratto non rinnovato, lavoratori Iren Genova in assemblea

Assemblea generale dei lavoratori di Iren Genova, riuniti oggi in seguito al mancato rinnovo del contratto di apprendistato ingiustificato e discriminatorio di un lavoratore di Ireti Acqua del 28 agosto scorso.

A darne notizia le segreterie e le Rsu gruppo Iren Genova: Filctem- Cgil, Femca- Cisl e Uiltec-Uil che hanno emanato una nota.

"Mentre assistiamo ad una serie di problemi gestionali e operativi senza precedenti, come esplosioni di tubazioni e sversamenti di liquami in mare, eventi che in passato erano rari ma che ora si verificano con preoccupante frequenza, parallelamente il clima aziendale si sta deteriorando diventando sempre più vessatorio stressante demotivante e prevaricatorio nei riguardi di tutti i lavoratori-scrivono i sindacati-. La motivazione fornita dall'azienda, basata semplicemente sul fatto che finito il periodo di formazione si possa estinguere il rapporto lavorativo senza una motivazione reale, rappresenta un chiaro abuso dei diritti dei lavoratori e un tentativo inaccettabile di mascherare altre questioni sotto una giustificazione ambigua e non supportata da fatti concreti".

"Licenziare" un apprendista per motivi non meglio specificati non solo va contro la natura stessa dell'apprendistato, ma viola anche i principi di equità e giustizia sul posto di lavoro" hanno poi aggiunto i sindacati che chiedono "con urgenza il reintegro immediato del lavoratore, nonché l'apertura di un tavolo di confronto per discutere delle condizioni di lavoro all'interno dell'azienda e prevenire futuri abusi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA