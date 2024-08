Calcio: Spezia; D'Angelo, attenti alle ripartenze del Cesena

Perde Elia per infortunio, ma trova i nuovi acquisti Colak e Djankpata nell'ultimo giorno di mercato. Il tecnico dello Spezia, Luca D'Angelo, ha però la testa rivolta solo alla partita contro il Cesena di domenica sera. "Una squadra che sta proseguendo sul buon cammino dallo scorso anno - dice in conferenza -. Dovremo stare attenti alle loro ripartenze. Mi aspetto grande intensità da parte loro. Fino a oggi lo Spezia ha ha interpretato sempre le gare nel modo in cui occorreva farlo, adeguandosi all'avversario di turno con intelligenza e questo è un aspetto molto positivo". Dopo tre turni i bianchi sono ancora imbattuti pur avendo affrontato avversarie importanti come Pisa, Frosinone e Cosenza. "Cerchiamo di ottenere sempre il massimo da ogni partita, indipendentemente dall'avversario di turno e dobbiamo rimanere sempre focalizzati sulla gara che ci attende, senza correre altrove con i pensieri". L'attaccante Colak e il centrocampista Djankpata rendono più profonda una rosa che ha una panchina molto giovane.

"Sicuramente dal punto di vista numerico, se non uscirà nessuno, la panchina sarà indubbiamente più lunga - osserva D'Angelo -.

Colak andrà a completare il reparto offensivo e ad aggiungere concorrenza in un reparto già forte, dove la concorrenza fa benissimo a tutti. A centrocampo Djankpata è un acquisto anche pensato in prospettiva futura, con l'augurio che possa compiere il percorso di Kouda, Candelari e Bertola, giusto per fare qualche esempio". Kouda, arrivato dalla serie C un anno fa, passa contestualmente al Parma, ma rimane in prestito fino al termine della stagione. "Credo sia un'operazione molto buona da parte della nostra società, considerando che in un anno ha creato un valore importante. Vanno fatti i complimenti a Melissano e Gazzoli per come è stata condotta".



