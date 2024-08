Calcio: Sampdoria; Sottil ha firmato il contratto

Andrea Sottil è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria al posto di Andrea Pirlo. Lo ha comunicato la società con una nota spiegando che l'ex tecnico dell'Udinese ha firmato un "contratto fino al 30 giugno 2025 con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2026". Il rinnovo potrebbe essere legato alla promozione in serie A. Oggi il sostituto di Andrea Pirlo, esonerato ieri, dirigerà il primo allenamento alle 18 a Bogliasco in vista della gara di domani al Ferraris col Bari. Lo staff di Sottil sarà composto da Gianluca Cristaldi (allenatore in seconda), Salvatore Gentile (collaboratore tecnico) e Matteo Tomei (preparatore dei portieri).



