Scuole liguri riapriranno il 16 settembre con organico invariato

Riapriranno lunedì 16 settembre le scuole di ogni ordine e grado in Liguria con un organico invariato rispetto all'anno precedente nonostante il calo della popolazione scolastica: 13.764 posti comuni nell'organico dell'autonomia, 1.350 posti di potenziamento e 2.908 posti di sostegno. Lo comunica il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria Antimo Ponticiello evidenziando che "ciò consentirà nel nuovo anno scolastico di avere classi con numeri più equilibrati rispetto agli anni precedenti".

"Su tale pianta organica si sono svolte tutte le operazioni di mobilità, fase propedeutica alle immissioni in ruolo - spiega il direttore -. L'Usr per la Liguria ha concluso tutte le procedure concorsuali Pnrr di competenza entro la metà di luglio scorso, così da avere disponibili le graduatorie in tempo utile per l'assunzione dei vincitori. Sono stati quindi attivati tre turni di nomine, scorrendo per due volte le graduatorie a fronte delle rinunce pervenute. Tale fase, importante per tutta la comunità scolastica ed in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari, si concluderà entro il 31 agosto".

Sono 70 le immissioni in ruolo di docenti inseriti nelle graduatorie del 2020 previste da settembre. Per il personale Ata si avrà una pianta organica complessiva di 4.580 unità senza alcuna riduzione di risorse. Il conferimento delle supplenze annuali Ata è in via di svolgimento, così da essere conclusa per l'apertura delle scuole. Piena regolarità nella nomina dei dirigenti scolastici, titolari e reggenti che presiederanno le scuole.

"Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti ed è a tal proposito doveroso riconoscere l'impegno di tutti gli uffici per aver garantito, anche in piena estate, l'estrema puntualità nelle operazioni - dichiara Ponticiello -. Un particolare ringraziamento va altresì alla nostra amministrazione centrale, a tutti gli attori istituzionali e alle parti sociali per la consueta collaborazione ed il costruttivo confronto durante questi mesi di intenso lavoro, nell'interesse della nostra preziosa comunità scolastica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA