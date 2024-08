Schlein, lavoriamo per coalizione vincente in Liguria

"Stiamo lavorando sulle alleanza delle regionali. Per l'Emilia Romagna abbiamo costruito una bella coalizione con Michele De Pascale che è già in campagna elettorale. Di recente siamo riusciti a chiudere una bella coalizione intorno alla sindaca di Assisi, che si è candidata, una bravissima amministratrice, Stefania Proietti, e stiamo lavorando in questi giorni sperando di costruire una coalizione competitiva vincente per la Liguria. Il nostro giudizio sul governo della destra alla Regione Liguria è pessimo, basti vedere le condizioni della sanità pubblica, basti vedere le liste di attesa". Lo ha detto Elly Schlein a Abbadia San Salvatore (Siena). Per la Toscana, ha invece detto, "ora è prematuro".



