Regolamento artisti strada, individuate prime 70 aree a Genova

Sono settanta le aree per l'esibizione degli artisti di strada individuate dal Comune di Genova in centro città. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta Bucci che individua le prime postazioni all'interno del perimetro del centro cittadino per l'esercizio dell'arte di strada.

Per ogni zona sarà indicata sia l'esatta ubicazione sia la tipologia di 'emissione': nessuna, bassa, media o 'alta, in base agli strumenti musicali utilizzabili e i watt delle eventuali casse di amplificazione sonora per le esibizioni. "Con la definizione delle prime postazioni, che potranno essere utilizzate dagli artisti, scelte in ragione del prestigio delle aree del nostro centro città e della maggiore richiesta di fruizione degli spazi, oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al lavoro fatto sul regolamento dell'arte di strada - dichiara l'assessore comunale allo Sportello unico delle attività produttive e semplificazione della regolazione Paola Bordilli -.

Il nostro obiettivo rimane promuovere lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte, assicurare e sostenere tutte le forme di espressione artistica, valorizzare le vocazioni ed i talenti artistici e favorire le attività degli artisti nel contesto cittadino, nel pieno rispetto della qualità di vita dei residenti. Già da domani, il documento, che oggi ha individuato le prime aree di postazione all'interno di uno specifico perimetro del centro città, verrà inviato ai Municipi, ai comitati dei cittadini e alle associazioni degli artisti di strada, affinché, come prevede il regolamento, possano presentare le loro proposte e inoltrarci richieste".

Al di fuori del perimetro individuato dalla Giunta comunale, e dunque per tutto il restante territorio che insiste nel Comune di Genova, varrà l'articolo 13 del Regolamento per l'arte di strada, secondo il quale "per gli ambiti della città in cui la Giunta comunale non ha emesso apposito provvedimento di individuazione delle postazioni, l'arte di strada è sempre consentita, previa registrazione dell'artista e nel rispetto del regolamento a 70 metri l'una dall'altra per le esibizioni con nessuna emissione e "bassa emissione, e a 150 metri l'una dall'altra per le esibizioni con media emissione e alta emissione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA