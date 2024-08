Incidente mortale in A12, chiuso tratto Lavagna - Sestri Levante

Incidente mortale poco dopo mezzogiorno sull'autostrada A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante dove si sono scontrati per cause ancora da chiarire due furgoni. Uno dei due conducenti, un giovane, è deceduto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Livorno.

Autostrade per l'Italia ha inoltre comunicato la chiusura del tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno proprio in virtù dell'incidente avvenuto all'altezza del km 44 in corrispondenza di un cantiere, posizionato nella corsia di emergenza, correttamente installato e segnalato.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno, dopo l'uscita obbligatoria a Lavagna Aspi consiglia di percorrere la strada statale 1 "Aurelia" e rientrare in autostrada alla stazione di Sestri Levante.

Il tratto chiuso è stato riaperto poco dopo le 17.30. La coda ha raggiunto i 7 chilometri ed è in via di smaltimento.

