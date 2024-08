Il pianista Gadijev entusiasma il pubblico a Cervo

Applausi e tanti bis ieri sera a Cervo (Imperia) dove, nell'ambito della 61/a edizione del Festival internazionale di musica da camera si è esibito il pianista Alexander Gadijev. Originario di Gorizia, padre russo, Gadijev è balzato agli onori della cronaca internazionale ottenendo il secondo premio al XVIII Concorso Chopin di Varsavia, prestigiosa manifestazione nella quale l'artista ha ricevuto anche il premio speciale Krystian Zimerman per la migliore esecuzione di una Sonata.

Chopin, naturalmente, costituiva l'ossatura del programma proposto dal giovane artista che ha tuttavia affrontato anche altri capisaldi della letteratura pianistica, da Liszt a Skrjabin a Beethoven. Le ineccepibili doti tecniche sono risaltate immediatamente in Funerailles di Liszt (la mano sinistra rapidissima a risolvere bassi frenetici e incalzanti), mentre l'antologia chopiniana ha evidenziato la duttilità del suono e la vasta gamma delle dinamiche. Ciò è emerso non tanto nelle pur eleganti Mazurche, quanto nella selezione dai Preludi op. 28 e soprattutto in quel capolavoro che è la Polacca op. 53 restituite con una varietà di atteggiamenti sonori ammirevole, pur in un contesto assolutamente rigoroso e controllato. Da segnalare anche la lettura estremamente attenta della Fantasia sopra un Ostinato, pagina scritta nel 1985 dal compositore americano John Corigliano e ispirata all'Allegretto dalla Settima Sinfonia beethoveniana. E con Beethoven si è chiuso il programma ufficiale: le 15 Variazioni e fuga op. 35 su un tema da Le creature di Prometeo. Beethoven le scrisse nel 1802 e il tema in realtà circola in varie sue creazioni fino alla Terza Sinfonia: non a caso queste Variazioni sono anche dette Variazioni Eroica.

Gadijev ne ha assicurato una esecuzione brillante, magnificamente chiara nella sua esposizione. Applausi calorosissimi e vari bis, da Chopin a Rachmaninov a Skrjabin.

Con il concerto di Gadijev il Festival di Cervo si avvia alla sua conclusione: mancano ancora due appuntamenti(sabato 31 e giovedì 5 settembre) affidati ai docenti dell'Accademia Internazionale estiva che per il 34° anno consecutivo si terrà nella cittadina ligure nella prima metà di settembre.

Il Festival, articolato in 21 appuntamenti (con una larga presenza di giovani esecutori) ha richiamato quest'anno circa 4000 spettatori fra residenti in Liguria, turisti italiani e soprattutto turisti stranieri.



