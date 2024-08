Il Festival dell'Alta Sartoria dedica omaggio a Grace Kelly

Il Casinò di Sanremo dedica un omaggio alla principessa Grace Kelly di Monaco, icona di eleganza, nell'ambito del terzo Festival dell'Alta Sartoria Italiana, che si apre sabato 31 agosto per concludersi il prossimo 15 settembre. Il fascino dell'eleganza che non ha tempo rivive negli scatti fotografici e negli abiti della principessa, provenienti dalla collezione Grimaldi, i quali saranno esposti nella Sala privata. Un omaggio a uno dei più amati ed indimenticati simboli di glamour, che spesso visitava la Riviera dei Fiori e Sanremo e che torna nei tessuti impalpabili che ha indossato, simili a farfalle coloratissime, firmati da grandi stilisti, da Yves Saint Laurent, a Balenciaga, a Chanel, a Dior a Lanvin.

"Sanremo e il suo Casinò hanno sempre valorizzato il legame con la vicina Costa Azzurra e in particolare con il Principato di Monaco - dichiara Gian Carlo Ghinamo, presidente e ad del Casinò -. Il principe Ranieri III e la principessa Grace apprezzarono la Riviera di Ponente, trascorrendo momenti di svago nelle strutture commerciali e nel Casinò, partecipando ad alcune cene di gala. Visite immortalate da foto che riportano l'eleganza, l'autorevolezza e l'empatia che trasmettevano". E conclude: "Ringraziamo il principe Alberto II che ha voluto condividere con noi questa importante esposizione, e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo evento, in particolare il presidente del Premio, il professor Stefano Zecchi".

Le due settimane dedicate all'alta sartoria culmineranno con la cerimonia di premiazione del "Festival dell'Alta Sartoria ecosostenibile" che si terrà nel teatro dell'Opera, venerdì 13 settembre. Interverranno, tra gli altri, il professor Stefano Zecchi, presidente del Premio; il couturier Luca Litrico, che riceverà il premio alla carriera alla Maison Litrico; Maria Rosaria Boccia, presidente del Comitato tecnico dell'Intergruppo Parlamentare e il presidente di Confartigianato Moda Moreno Vignolini. Alle 21, inoltre, sulla scalinata del Casinò si terrà la sfilata organizzata da Confartigianato, firmata dal direttore artistico Cristiano Gatto, condotta da Eleonora Pedron e Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella.



