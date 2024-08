Auto a gpl prende fuoco a uno stop, automobilista illeso

Un'auto alimentata a gpl ha preso fuoco questa mattina per strada alla Spezia, obbligando la Polizia Locale a sgombrare una parte del centrale Viale Garibaldi in attesa che i Vigili del Fuoco domassero le fiamme.

Illeso l'autista. Attorno alle 8 dal cofano di un'Audi cabrio ha iniziato a uscire fumo all'incrocio con Via Gramsci, proprio in concomitanza di uno stop. Il guidatore 62enne del veicolo, unica persona a bordo, ha fatto giusto in tempo a uscire dall'abitacolo prima che le fiamme divampassero avvolgendo il motore e la zona anteriore del mezzo. Mentre la Polizia Locale gestiva il traffico, l'intervento dei pompieri ha scongiurato che il rogo si propagasse anche all'abitacolo e al serbatoio del gas. Rimossa la carcassa, la viabilità è stata ripristinata.





