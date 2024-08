Arpal aumenta le previsioni, da settembre meteo tutti i giorni

Arpal potenzia il presidio previsionale sulla Liguria assicurando, dal 1 settembre, il Bollettino/Avviso dedicato ai fenomeni potenzialmente critici e il Bollettino Liguria, che potranno essere consultati tutti i giorni su web (sito Arpal e AllertaLiguria), social e app Meteo3R. È questa la novità, resa possibile dal nuovo contratto nazionale applicato alle agenzie regionali per l'ambiente, e adottato anche in Liguria, che garantirà il flusso informativo quotidiano.

"Oggi è una giornata importante per l'Agenzia e per tutto il sistema di Protezione civile della Liguria - spiega Giacomo Raul Giampedrone, assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria - diamo un servizio ai cittadini attraverso personale qualificato che fa un lavoro straordinario con un servizio che diventa 7/7, in modo capillare anche 'in tempo di pace', quindi non solo durante le allerte meteo. Si tratta del tassello più recente di un percorso iniziato insieme nove anni fa che ha visto costruire e rinforzare un sistema previsionale e di Protezione civile che in questi anni ha dimostrato sul campo tutta la sua importanza a tutela della cittadinanza".

"Finalmente abbiamo i numeri e gli strumenti contrattuali per poter fornire questo servizio in ogni condizione - aggiunge Elisabetta Trovatore, Commissario Straordinario Arpal - e per una pubblica amministrazione arrivare a chiudere il cerchio con un servizio garantito, potenziato in questo modo non è stato facile, abbiamo potuto farlo grazie ai nuovi strumenti contrattuali". Uno strumento fondamentale per i cittadini che possono trovare informazioni puntuali e precise.

" Spiace vedere la distanza fra la bontà del lavoro tecnico svolto - aggiunge Trovatore - e il messaggio talvolta sensazionalistico che ha molta presa sui social. Il prossimo passo sarà proprio lavorare sulla comunicazione efficace dei nostri prodotti, semplificando, chiarendo, spiegando, e collaborando a iniziative per aumentare la consapevolezza sulla vigilanza e sull'allerta meteo".

"Questo miglioramento sulla nostra operatività impatta soprattutto il grande pubblico - conclude Francesca Giannoni, coordinatrice centro meteo Arpal - nel senso che in situazioni di grande rischio il presidio era già totale ma, nel tempo ci si è resi conto della richiesta del pubblico, anche in condizioni ordinarie per pianificare i propri impegni, perché le condizioni meteo e le condizioni di sicurezza impattano fortemente sulla nostra vita".



