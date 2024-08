A Genova rinasce Piazza Caricamento con 22 piante di Jacaranda

Una Piazza Caricamento tutta nuova.

Ma anche la riqualificazione delle mura della Marina, mura delle Grazie e della Malapaga, nell'ambito del più ampio progetto di valorizzazione delle piazze e degli spazi aperti del Centro Storico del Piano Integrato Caruggi.

Interventi finanziati con fondi PINQuA PNRR per un totale di circa 12 milioni di euro. Tra questi spicca la risistemazione di Piazza Caricamento come ha spiegato l'assessore comunale alle manutenzioni e dal decoro urbano Mauro Avvenente.

"La Piazza cambierà nettamente. Caricamento è sempre stata una piazza nelle immediate vicinanze del porto, senza zone d'ombra. Oggi con questo intervento da un 1.600.000 euro, verrà fornita ai cittadini genovesi, ai turisti e ai tanti visitatori una piazza completamente nuova con 22 piante di Jacaranda che forniranno zone d'ombra e sono state individuate ovviamente dagli agronomi e tecnici della direzione Verde in modo da poter mettere delle piante che non patiscano il salino e la presenza del mare. Riqualificazione che fa parte del piano Caruggi e verrà consegnato alla città entro il mese di novembre perché le piante vanno messe a dimora come tutti sapete nel periodo autunnale".

Passando dalla sopraelevata si possono già notare proprio le vasche pronte ad accogliere le nuove piante. Ma, per ora, nel progetto non sono previste panchine. Una scelta ben precisa.

"Ci saranno le predisposizioni-ha aggiunto Avvenente- e dopodiché si farà una valutazione insieme al municipio per capire se esiste la condizione di doverle mettere oppure vedremo che cosa succederà. Se sarà il caso di soprassedere oppure metterle. Il dubbio qui è proprio in tema di sicurezza e di presenze in questa zona".

"Per le panchine ne abbiamo discusso con i cittadini per verificare la sicurezza del territorio. Ad oggi non ci siamo sentiti di dare il via libera come municipio e anche con il Civ alla sistemazione delle panchine però il progetto è adeguato per poterle mettere successivamente" ha poi aggiunto il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù.



