A Camogli arriva la grande musica degli Abrasileirados

Per la prima volta il Comune di Camogli ospita la musica poetica del quintetto Abrasileirados (30 agosto, ore 21:30 in piazza Colombo) il cui progetto musicale restituisce un grande affresco di note pulsanti di natura e poesia che, nell'interiorizzazione dei grandi nomi della musica popular brasileira consacra uno spaccato della vita di questo immenso subcontinente: dalle radici indie all'influenza africana, dalla schiavitù alla dittatura, attraverso note e componimenti identitari a livello mondiale.

Il progetto riunisce affermati strumentisti attorno alla cantante Alessandra Cabella e ai suoi studi del contesto musicale di lingua portoghese, caratterizzati dall'approccio filologico che trae dalla professione principale di storico dell'arte presso il Ministero della Cultura. In duo col contrabbassista Fabrizio Ciacchella vengono curati gli arrangiamenti ispirati alla pura "brasilianitudine", con l'intento di accompagnare l'ascoltatore in un percorso ideale alle radici della musica popolare brasiliana. Il concerto riprende spunti e suggestioni anche del loro recente viaggio di studio e approfondimento culturale in Brasile. Completano la band tre affermati musicisti di jazz con un debole per il samba, il samba-canção, lo choro e la bossa nova: la guest star Claudio Capurro, sassofonista e flautista di grandissimo talento ed esperienza, l'estroso e appassionato chitarrista Gioele Mazza e il versatile e fantasioso percussionista Corrado "Dado" Sezzi.

I componimenti poetici di Vinícius de Moraes, Braguinha, Dolores Duran, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Chico Buarque, Aloysio de Oliveira, Ronaldo Bôscoli, Guilherme de Brito si incastonano nella grande musica di autori quali Pixinguinha, Barroso, Jobim, Bonfá scandendo un percorso lirico di conoscenza della cultura e della storia brasiliana attraverso approfondimenti etnomusicali ed etnolinguistici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA