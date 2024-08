La Sampdoria esonera Pirlo e prende Sottil. Manca l'ufficialità ma il cambio è in atto già in queste ore. Pirlo ha già salutato la squadra che tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio alle 18 probabilmente già con il nuovo tecnico che sta arrivando a Genova. Pirlo paga la falsa partenza con un punto nelle prime tre gare. Andrea Sottil, reduce dall'esperienza con l'Udinese, affronterà sabato il Bari in casa.



