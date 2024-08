Velista scuffia alle Cinque Terre, si salva aggrappato a scafo

Un velista francese è stato tratto in salvo al largo delle Cinque Terre da un elicottero della Guardia Costiera della base di Luni dopo che il suo catamarano ha scuffiato a causa del maltempo. Martedì pomeriggio il diportista stava navigando al largo di Monesteroli quando è stato sorpreso da un forte temporale che si è abbattuto sulla costa ligure e toscana. Le onde hanno ribaltato la sua imbarcazione, sul cui scafo l'uomo è riuscito in ogni caso a issarsi in attesa dei soccorsi che sono arrivati dal cielo in poco più di mezz'ora. L'elicottero NEMO 3 della base di Sarzana ha issato il malcapitato a bordo tramite verricello e portato in salvo l'uomo, poi visitato al pronto soccorso per accertamenti.

In quel tratto di mare sono stati diversi gli interventi della Capitaneria di Porto della Spezia, che nelle stesse ore ha ricevuto diverse chiamate al numero di emergenza in mare 1530.

Oltre ai mezzi della Capitaneria anche il gruppo nautico soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco è stato impegnato nel soccorso a natanti in difficoltà tra l'Isola Palmaria e Punta Bianca a causa della grandine e del peggioramento repentino della visibilità.



