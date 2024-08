Stop allo sfratto della 90enne malata e invalida, interviene il Comune

È stato fermato e rinviato di due mesi e mezzo, grazie a un accordo tra proprietari, inquilini e Comune di Genova, lo sfratto della donna di 90 anni, invalida al 100%, che avrebbe dovuto essere eseguito questa mattina in via Crocco, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

Il risultato è stato ottenuto grazie a un'intesa, promossa dal sindacato degli inquilini Sunia, tra i proprietari, una coppia di professionisti genovesi, la figlia dell'anziana donna e l'amministrazione comunale, che ha acconsentito a fornire sostegno economico al nucleo in difficoltà attraverso il fondo per morosità incolpevole ed emergenza abitativa: il Comune si impegna a coprire 5000 euro e la figlia della disabile, disoccupata da due anni, contribuirà con un'altra somma attorno ai 1500 euro.

I proprietari che inizialmente sembravano irremovibili hanno acconsentito ad attendere fino al 15 novembre. "Abbiamo ottenuto la possibilità di una proroga con tempi ragionevoli - dice Gianni Senili, del Sunia - nei quali, ci auguriamo, il Comune possa trovare una collocazione alternativa per l'anziana donna attraverso i servizi sociali".

Davanti all'edificio stamani si è tenuto un presidio dei sindacati Cgil e Fiom, insieme al Sunia. Sul posto anche carabinieri e digos. Non sono mancati momenti di discussione accesa e drammatica tra i proprietari dell'appartamento, i manifestanti, e la figlia dell'anziana. Presente anche un ufficiale giudiziario che ha disposto, comunque, lo sfratto di un altro inquilino, nello stesso edificio, moroso nei confronti della medesima proprietà.

"Quello che è successo questa mattina" a Genova "è l'esempio più plastico di quello che andiamo dicendo da tempo. Lo sfratto è una sconfitta dello Stato, unico grande assente in questa vicenda. L'intervento emergenziale del Comune di Genova mette una toppa, ma non può coprire il ritardo della politica su un tema da troppo tempo messo ai margini e nascosto sotto il tappeto". Lo afferma in una nota Valentina Pierobon, presidente provinciale di Asppi, l'associazione sindacale dei piccoli proprietari immobiliari sui fatti di questa mattina a Castelletto, dove lo sfratto di un'anziana donna 90enne e della figlia disoccupata è stato posticipato, dopo 24 mensilità non pagate, grazie all'intervento del vicesindaco Pietro Piciocchi.

"Bisogna cambiare narrazione, lo dobbiamo fare per il bene di tutti. La prospettiva con cui si guardano le cose è importante, noi lo abbiamo capito da mesi, difendendo il ruolo anche sociale che può avere chi la casa la mette sul mercato della locazione. Un ruolo che troppo spesso, oramai, è dimenticato dalle istituzioni, relegato ad essere mero antagonista di chi la casa la abita, la necessità, la sogna. E troppo volte la perde" dice ancora Asppi.

Secondo l'associazione "il racconto dell'emergenza abitativa che da tempo attanaglia la nostra città e il nostro paese non può esaurirsi nei termini di una lotta tra proprietari e inquilini - continua Pierobon -. Dietro ogni sfratto a perderci è anche e soprattutto la collettività, che vede crescere nuove marginalità, con costi sociali ed economici spropositati. E poi sì, anche chi la casa la mette in affitto non ha altro che da perderci quando si arriva allo fratto coatto".

Le proposte di Asppi sono diverse: "Bisogna invertire la tendenza - spiega Pierobon - da un lato è necessario garantire la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo pubblico non assegnato per poterlo mettere sul mercato, mentre dall'altro lato è necessario sostenere con agevolazioni fiscali la locazione a canone concordato, come l'aumento delle agevolazioni Imu e gli incentivi alla ristrutturazione per gli immobili affittati in questo modo".

