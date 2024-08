Raddoppiano i Rolli Days di settembre a Genova, 36 siti aperti

L'inaugurazione del giardino di Palazzo Bianco da poco restaurato e il ritorno tra i siti visitabili di palazzo Gio Carlo Brignole in piazza della Meridiana saranno tra le principali novità dei Rolli Days di settembre a Genova, che per la prima volta si svolgeranno in due fine settimana consecutivi: il 14 e 15 settembre e il 21 e 22 settembre raddoppiando l'offerta per i visitatori.

Nei quattro giorni sarà possibile accedere a 36 antichi palazzi nobiliari genovesi patrimonio dell'umanità Unesco, con le visite gratuite offerte da novanta divulgatori scientifici.

"La nuova modalità - spiega il coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari - va nella direzione di aumentare sia l'accessibilità dei siti, ampliando il numero delle giornate sia proponendo un'esperienza culturale sempre più caratterizzata dalla qualità, rispetto alla quantità". Una doppia edizione che sarà non tanto all'insegna dei numeri record, i Rolli Days si sono assestati attorno a una media di 70 mila prenotazioni a edizione, ma a quella di una visita di qualità.

"In un anno in cui il tema dell'overtourism è stato ampiamente dibattuto, i Rolli Days vogliono veicolare l'idea che un turismo sostenibile, che valorizzi il tessuto del territorio, gli impatti economici, sociali e di sviluppo senza erodere le risorse a disposizione, non solo è possibile, ma è necessario per pensare al futuro delle nostre città", rimarca.

Quest'anno, inoltre, i Rolli Days sono stati organizzati in concomitanza con due grandi eventi internazionali: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. "Genova si prepara ad un mese di eventi di grande richiamo internazionale e nell'occasione siamo orgogliosi di aprire i nostri gioielli al pubblico - commenta l'assessore al Turismo Alessandra Bianchi -, un settembre intenso con Genova che per la prima volta ospiterà il World Tourism Event in uno dei 42 Palazzi dei Rolli, inseriti nominalmente nella lista protetta dall'Unesco: il Palazzo della Meridiana che sarà la sede del Wte, il Salone Mondiale del Turismo dei Siti Patrimonio dell'Umanità giunto alla sua 15esima edizione". "Le giornate dei Rolli sono sempre molto attese e apprezzate da un pubblico eterogeneo e che abbraccia tutte le età - conclude la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri - e sono l'occasione per fare conoscere sempre di più la nostra città a visitatori attenti alla bellezza e allo straordinario patrimonio culturale della nostra città".



