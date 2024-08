Auto in fondo a dirupo sul monte Faiallo, un morto

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo precipitato con la sua auto da una strada sul monte Faiallo, sull'Appennino alle spalle di Genova.

L'allarme era scattato ieri sera dopo che i familiari non lo hanno visto tornare a casa. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, scandagliando tutta la zona. In nottata la macchina è stata trovata in fondo a una scarpata. Le operazioni di recupero sono andate avanti per tutta la notte e sono state complesse. Ancora da chiarire le cause dell'incidente e della morte del conducente.



