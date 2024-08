A Edoardo Vianello il 'Premio Jukebox Andora 2024'

Il cantante Edoardo Vianello sarà insignito del 'Premio Jukebox Andora 2024', ideato dall'Agenzia Eccoci Eventi per il Comune di Andora (Savona) per celebrare i nomi che hanno reso indimenticabili le estati italiane al lido o le serate al bar dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta.

Con uno show musicale in omaggio all'indimenticabile 'scatola' musicale del jukebox Andora celebrerà le hit estive sabato 7 settembre in piazza Santa Maria dalle 21.30 con la seconda edizione di 'Tutti nel jukebox-estate 2024' a ingresso libero). Lo spettacolo sarà presentato da Luca Galtieri e Giacomo Aicardi con la direzione artistica di Marco Dottore e Franco Fasano. Il cast 2024 è così definito: Michele (Premio Speciale 'Jukebox in Love'), Dario Baldan Bembo (Premio Speciale 'Amico è'), Sandy Marton (Premio Speciale 'Jukebox Dance'). A completare il cast una cantante interprete di alta qualità come Francesca Alotta, vincitrice del Festival di Sanremo 1992 sezione novità insieme ad Aleandro Baldi con il brano 'Non amarmi'.



