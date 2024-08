Anziana e invalida, sarà sfrattata di casa domani a Genova

Un'anziana di 90 anni, invalida al 100% e gravemente ammalata, sta per essere sfrattata dalla sua abitazione genovese.

Lo rende noto Bruno Manganaro, segretario Sunia Genova L'anziana è sempre stata assistita dalla figlia che nel 2022 ha però perso il lavoro e non è più riuscita a contribuire economicamente all'affitto. La disoccupazione e le spese mediche sono rimaste a carico della madre con una pensione insufficiente al carico economico.

"La figlia è rimasta sempre insieme alla madre giorno e notte - scrive Manganaro - ma è diventato impossibile pagare l'affitto. Sicuramente non è positivo diventare morosi ma essere anziani, ammalati, senza strutture pubbliche che siano in grado di accoglierla e con una figlia disoccupata può portare economicamente e anche psicologicamente a drammi enormi".

La proprietà secondo quanto si legge nella nota ha messo in moto il meccanismo giudiziario e pochi giorni fa è arrivata l'intimazione di sfratto esecutivo da parte del Tribunale di Genova. Gli avvocati del Sunia hanno fatto ricorso presentando la situazione drammatica della anziana chiedendo tre mesi di tempo e impegnandosi a pagare in anticipo le tre mensilità, ma non si è trovata l'intesa e lo sfratto verrà eseguito mercoledì 28 agosto alle ore 8 con la forza pubblica.

"Ancora una volta raccontiamo di una emergenza abitativa - conclude la nota del Sunia - e saremo mercoledì mattina presso l'abitazione dell'anziana per tentare di fermare questa ingiustizia".

