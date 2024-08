Salta conduttura principale acqua potabile a Sestri Levante

Migliaia di residenti e ospiti delle vie del centro storico di Sestri Levante sono senza acqua potabile da mezzogiorno per la rottura della condotta idrica principale. Alberghi, ristoranti e bar del carrugio e fino a piazza Matteotti in grande difficoltà per affrontare le richieste dei loro clienti: in particolare bar e ristoranti sono stati costretti a chiudere mentre Iren ha fatto intervenire una squadra per risolvere il guasto. Incerta l'attività di questa sera per gli esercizi pubblici.



