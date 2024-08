Rigassificatore Spezia, limite emissioni posticipato al 2028

Il rigassificatore di Panigaglia avrà due anni in più per adeguarsi al limite di emissioni in atmosfera di ossidi di azoto. Il valore di 150 mg/Nm3, inizialmente applicabile dal 1° gennaio 2026, diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2028. Lo stabilisce una determinazione della Provincia della Spezia "sulla base del cronoprogramma relativo all'installazione dei nuovi vaporizzatori". L'impianto di Gnl Italia, sito nella baia di Panigaglia in territorio di Porto Venere, è oggetto di un progetto di ampliamento al vaglio del Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di aumentare la capacità di produzione dell'impianto dagli attuali 11 milioni di standard metri cubi al giorno di gas fino a 14 milioni attraverso "la sostituzione di apparecchiature e sistemi di impianto, la realizzazione di una nuova sala controllo satellite e cabina elettrica, l'ammodernamento del sistema antincendio e la modifica dei trasformatori di potenza", si legge nello studio di impatto ambientale. Verrà inoltre potenziato il pontile di attracco e dragato il fondale antistante per permettere l'ormeggio di navi gasiere fino a 145mila metri cubi di capacità.

Con la stessa delibera della Provincia della Spezia si dispone inoltre che entro il 30 settembre 2025 Gnl Italia debba riscontrare il rispetto dei livelli di emissione ed immissione acustica in accordo con piano di zonizzazione del Comune di Porto Venere che sarà aggiornato a breve.



