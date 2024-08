Lavoratori clandestini, multe per il Covo di Nord Est

Problemi per l'iconica discoteca della Dolce Vita "Covo di Nord Est". In uno dei ristoranti dell locale situato sul mare tra Santa Margherita Ligure e Portofino, i carabinieri hanno sorpreso 6 lavoratori irregolari alcuni dei quali senza permesso di soggiorno. Scattata una maxi multa da 55 mila euro e disposta la sospensione dell'attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'utilizzo di manodopera irregolare. Sospensione che si è trasformata in un giorno di chiusura di uno dei ristoranti all'interno del "Covo" oltre alla denuncia del legale rappresentante. I militari della locale Compagnia, guidati dal maggiore Gianluca Carpinone in procinto di trasferirsi ad Aosta, intensificano i controlli nella stagione estiva per garantire una maggior sicurezza della "movida". Nell'ultima settimana sono state identificate 126 persone, controllati 72 veicoli e ritirate 5 patenti.

"In poco tempo, abbiamo fornito tutta la documentazione necessaria e richiesta e, quindi, l'attività di discoteca è di nuovo regolarmente aperta. Le altre due attività "Buongustaio DOC" e "Covo Beach" non sono state coinvolte". Il gestore del Covo di Nord Est, locale simbolo della Dolce Vita tra Santa Margherita Ligure e Portofino, interviene in merito ai controlli dei Carabinieri effettuati i giorni scorsi a seguito dei quali è scattata una maxi multa da 55 mila euro e la sospensione dell'attività per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'utilizzo di manodopera irregolare, con alcuni lavoratori senza permesso di soggiorno. In una nota spiega che "domenica, alle ore 4.30 del mattino, si sono presentati al locale i Carabinieri insieme all'Ispettorato del Lavoro di Genova per un controllo. Hanno verificato tutto il personale del locale, oltre 50 presenti, e hanno riscontrato alcuni problemi di assunzione relativi agli addetti alle pulizie e hanno provveduto alla sospensione dell'attività. In poco tempo, abbiamo fornito tutta la documentazione necessaria e richiesta e, quindi, l'attività di discoteca è di nuovo regolarmente aperta. Le altre due attività "Buongustaio DOC" e "Covo Beach" non sono state coinvolte" ha puntualizzato Rosina.

