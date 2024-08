Genoa: Bani e Zanoli infortunati, saltano Verona

Ripresa degli allenamenti al Signorini per il Genoa atteso domenica dalla sfida al Verona.

Sotto osservazione Mattia Bani e Alessandro Zanoli reduci dalla sfida di Monza di sabato scorso entrambi con problemi muscolari, il primo al quadricipite sinistro il secondo al flessore.

Gli accertamenti effettuati oggi hanno evidenziato la lieve entità dell'infortunio per entrambi, in particolare di Bani, e dalla società trapela ottimismo. Salteranno sicuramente la prossima gara di domenica ma, complice la sosta per la nazionale, puntano al rientro per la gara con la Roma ad oggi prevista il 15 settembre.

Rimangono sotto osservazione gli altri tre giocatori indisponibili Matturro (lussazione alla spalla), Ankeye (infezione) e Norton-Cuffy(problema ad un piede) con l'obiettivo di iniziare la fase di recupero a settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA