Calcio: Spezia; D'Angelo, Cosenza ostico ma ce la giochiamo

"Viste le tre partite in pochi giorni dobbiamo trovare la giusta dimensione fisica per ogni giocatore. Abbiamo una rosa non amplissima, ma siamo quantomeno giusti a livello numerico per poter effettuare cinque cambi e mantenere alta la qualità".

Sono queste le parole con cui Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, prepara la trasferta di mercoledì sera sul campo del Cosenza. Buona la partenza dei liguri in campionato con 4 punti in due turni e reduci dalla vittoria all'ultimo minuto contro una corazzata come il Frosinone.

"Abbiamo rischiato il giusto - considera il tecnico -. Il gol preso è arrivato da una palla persa a centrocampo e i difensori potevano fare poco. In generale sono soddisfatto della fase difensiva, non si può pensare di non far mai tirare gli avversari. Dopo il gol preso però dovevamo avere un atteggiamento diverso, siamo stati un po' passivi e non deve succedere".

D'Angelo infine mette in guardia i suoi di fronte all'intensità del Cosenza, allenati da quel Massimiliano Alvini da cui proprio D'Angelo ereditò la panchina aquilotta la scorsa stagione per iniziare una lunga rincorsa fino a una salvezza che sembrava a quel punto complicatissima.

"Pressano uomo su uomo a tutto campo, dobbiamo capire che partita ci aspetta. Hanno vinto con la Cremonese e hanno perso con il Mantova all'ultimo minuto, sappiamo che non sarà semplice ma possiamo giocarcela".



