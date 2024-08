Scuola, docenti sostegno e famiglie bloccano traffico a Genova

"Se ci tagliano il futuro noi blocchiamo la città" è stato lo slogan che ha accompagnato la manifestazione del "Collettivo docenti di sostegno" e del "Comitato genitori Genova inclusiva" che stanno dando vita ad un presidio davanti alla sede dell'ufficio scolastico provinciale di Genova in via Assarotti.

In piazza sono scesi docenti e famiglie per chiedere una stabilizzazione che ad oggi non è garantita - spiegano- e che mette in forte difficoltà sia gli insegnanti sia i ragazzi assistiti che ogni anno rischiano di essere seguiti da docenti diversi.

Famiglie e insegnati protestano anche per il fatto che per ottenere l'abilitazione siano stati riconosciuti corsi online .

La protesta- hanno spiegato gli organizzatori- è pronta ad estendersi anche a livello nazionale "verremo a Roma" ha detto Paolo Macrì del comitato famiglie senza cure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA