Calcio: Samp, sottoscritti 19.344 abbonamenti

Un record assoluto per la Sampdoria a livello di Serie B e rappresenta il quinto miglior risultato degli ultimi 25 anni di storia blucerchiata. Sono i 19344 abbonamenti sottoscritti dai tifosi doriani per il prossimo campionato di serie B. "E' questa l'ennesima ulteriore testimonianza dell'amore e della fedeltà dei nostri supporter, di fronte alla quale una volta di più dobbiamo prendere coscienza di essere 'in difetto'. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, ma anche la mia personale rassicurazione: sapremo corrispondere a questa incredibile testimonianza d'amore un impegno e una volontà sempre più feroci nella ricerca dei nostri obiettivi condivisi", spiega Manfredi che poi si sofferma anche sulla la sconfitta casalinga con la Reggiana rimediata sabato sera (1-0): "Non posso nascondere la delusione provata - conclude Manfredi -. C'erano tutte le condizioni per fare bene e lo dovevamo in primis proprio alla nostra gente. È un risultato che ci amareggia ma deve essere considerato un piccolo incidente di percorso in una stagione che dovrà avere tutt'altro tenore. A partire dalla trasferta di domani a Salerno dobbiamo ritrovare immediatamente lo spirito giusto e la determinazione che ci caratterizzano. I nostri 19.344 abbonati lo meritano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA