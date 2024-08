Samp, male con la Reggiana, fischi dai tifosi

Samp, male con la Reggiana e fischi da tifosi

La squadra di Viali vince 1-0, errore di Vieira

Esordio molto negativo al Ferraris per la Sampdoria che perde 1-0 con la Reggiana dopo un errore grossolano di Vieira a centrocampo che serve Vido e fa nascere il gol decisivo di Vergara. Eravamo al 39’ della ripresa e nonostante l’assalto finale zero punti per i blucerchiati che devono complessivamente però fare i conti con una prestazione senza luci a parte un tentativo di Tutino al 10’ del primo tempo con un diagonale di poco a lato. In ombra Coda che è stato anche poco servito. Nella ripresa solo un’emozione con Akisanmiro che conquista un penalty dopo il contatto con Vergara ma l’arbitro cambia la decisione dopo aver visionato il Var. Sconfitta e fischi dei tifosi, per la Sampdoria uno scivolone che fa molto male





Riproduzione riservata © Copyright ANSA