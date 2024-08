Pirlo 'non vediamo l'ora di giocare al Ferraris'

"C'è tanta voglia di iniziare il nostro campionato qui al Ferraris perché giocheremo davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che ce ne saranno tantissimi allo stadio, quindi dovremo fare una grande partita e cercare di portare a casa i tre punti: sarebbero importanti per iniziare al meglio la stagione nel nostro campo". Così il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo in vista della gara domani sera tra le mura amiche. Una squadra, quella blucerchiata, che cerca il primo successo stagionale dopo il pareggIo a Frosinone: "Dal punto di vista mentale la squadra e' in buona condizione. Se guardiamo la formazione che era scesa in campo a Frosinone c'era solo un giocatore che giocava qui nella passata stagione: gli altri erano tutti nuovi, alcuni erano arrivati da quindici giorni ed era la prima partita che giocavano insieme. Quindi prima di conoscersi deve passare un po' di tempo, un po' di partite e un po' di allenamenti. Ma siamo sulla strada buona e più avanti nel percorso rispetto alla scorsa annata perché ci sono giocatori di personalità e d'esperienza. Alcune fasi sono state accelerate, quindi è normale che possano esserci degli errori ma sono contento di come stanno facendo e stiamo facendo", aggiunge il mister. Che potrebbe anche cambiare qualche pedina rispetto a Frosinone: "Magari qualcuno giocherà questa, altri la prossima. Avendo tre partite a disposizione in una settimana comunque penso di farli ruotare abbastanza perché non c'è ancora la condizione di mantenerli in tre partite. Non c'è quando il campionato è nel pieno, figuriamoci adesso che siamo ancora all'inizio. Dunque è normale che ci siano rotazioni in queste tre partite. Però stanno tutti bene, questa è la cosa più importante" . E sulla Reggiana sottolinea un aspetto: "Le squadre di Viali, guardando gli ultimi anni hanno fatto un buon calcio. Sappiamo il tipo di partita che vorranno fare, ma soprattutto il tipo di gara che vogliamo fare noi. Non dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà, dobbiamo imporre dall'inizio il nostro ritmo, sapendo che dobbiamo vincere la partita. E si può fare all'inizio come alla fine, servirà pazienza".



