Nuova rissa in Sottoripa, polizia ferma una persona

Una nuova rissa, questa volta in pieno giorno, ancora in Sottoripa, nel centro storico di Genova in mezzo ai turisti. Sul posto è intervenuto il 118, la polizia e i vigili urbani. Gli agenti hanno avvisato il personale sanitario dicendo che si stavano picchiando in 50 ma quando sono arrivati hanno trovato una sola persona che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Gli agenti hanno fermato poco lontano un uomo e lo stanno identificando per poi denunciarlo.

Si tratta del secondo episodio nel giro di poche ore. Ieri sera una decina di persone si sono affrontate con calci, pugni e anche un bastone. Alla fine tre persone sono rimaste ferite, in modo lieve, e un quarto uomo che era scappato è stato fermato in corso Italia dai carabinieri.



