Ferito con una coltellata a 22 anni, indagini dei Carabinieri

Un ragazzo di 22 anni è stato ferito con una coltellata dopo una serata passata in discoteca.

E' successo sul lungomare di Sestri Levante la notte scorsa.

L'aggressore è per il momento sconosciuto. Sul posto i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso che hanno soccorso il ragazzo.

Ii carabinieri stanno visionando le registrazioni delle numerose video camere pubbliche e private della zona per identificare l'aggressore e trovare l'arma usata. La notte in discoteca sul porto ha richiesto diversi interventi da parte delle pubbliche assistenze per intossicazioni etiliche e di stupefacenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA