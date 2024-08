Diga Genova: al vaglio pm video Toti su presentazione vincitori

La procura di Genova sta vagliando il video della conferenza stampa del 13 ottobre 2022 tenuta in Autorità portuale durante la quale viene annunciata l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della Diga.

Durante quella conferenza l'allora presidente della Regione Giovanni Toti disse "A gara chiusa posso dire: squadra che vince non si cambia, prima sarebbe stato un reato". I pm genovesi ritengono utile quella dichiarazione visto che il 28 settembre 2022, prima ancora che la gara venisse bandita, aveva detto al telefono all'imprenditore Aldo Spinelli "sappiamo già chi vince... secondo me vince Salini Fincantieri e Fincosit" come poi effettivamente è stato.

La procura europea ha aperto una inchiesta per turbativa d'asta e ha acquisito gli atti dell'inchiesta per corruzione che aveva portato agli arresti domiciliari Toti e Spinelli e in carcere l'allora presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Ai magistrati dell'Eppo è stata trasmessa anche l'intercettazione che annunciava la vittoria. In quella stessa conversazione Toti diceva a Spinelli anche di averne parlato il giorno precedente con "Franco" ovvero Daniele Franco, all'epoca ministro dell'economia del governo Draghi. Il riferimento è però generico e quel colloquio potrebbe in realtà non essere mai avvenuto.



