Calcio: Spezia, D'Angelo 'Frosinone squadra forte e importante'

A quattro anni dalla finale play off che consegnò la storica promozione in serie A, lo Spezia ritrova il Frosinone allo stadio Picco. Sabato sera sfida alla squadra costruita da Guido Angelozzi, direttore sportivo di quello Spezia allenato da Vincenzo Italiano.

"Fu Angelozzi a dirmi che La Spezia era una piazza con una tifoserie sempre presente e un club pieno di persone appassionate. Quello che poi ho trovato qui", dice l'attuale tecnico Luca D'Angelo. Reduci dal 2-2 sul campo del Pisa, per gli aquilotti subito un'altra delle favorite per la promozione.

"Il Frosinone è una squadra importante, è retrocessa in maniera particolare e ha molto giocatori confermati. Servirà uno Spezia in grande spolvero dal punto di vista della riconquista della palla per contrastare il loro palleggio".

Lo Spezia recupera Cassata e Reca, destinati alla panchina, e riparte dal 3-5-2 con Bandinelli come mezzala di inserimento.

"Secondo me ha fatto una buonissima partita a Pisa per l'ora in cui ha giocato - dice D'Angelo -. Fa un ruolo in cui si spende molto e ci stava un calo. Ha partecipato al gol, ma fatto anche un grande lavoro di rottura. Alla fine dello scorso campionato ha avuto problemi fisici, ma ora sono alle spalle".

Si gioca una maglia con il giovane Candelari, mentre sono confermati Salvatore Esposito e Nagy. "Lui abbina quantità a dinamismo ed è un giocatore a cui difficilmente rinuncio perché ci dà modo di fare tante cose diverse - dice D'Angelo -. Ma anche Degli Innocenti farà parte delle rotazioni".



