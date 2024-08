Traffico in tilt sulla A10 verso Ventimiglia per un incidente

Per le conseguenze di un incidente avvenuto questa notte sulla A10 Genova- Savona nel tratto compreso tra Albisola e il bivio con la complanare di Savona in direzione Savona, quando un mezzo pesante ha disperso parte di un carico di detersivi, si segnalano 9 chilometri di coda in direzione Ventimiglia.

L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Faraggiana all'altezza del chilometro 37 e 500 ed ha visto intervenire i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Il tratto autostradale interessato è stato riaperto alle 6:45 circa e da subito si è formata una coda di 4 chilometri ora in aumento. Al momento si transita su una sola corsia mentre sono in corso le operazioni di ripristino della carreggiata a seguito dell'incidente.



