Genoa, seconda maglia anni '80, torna il Gallinaccio

Un tuffo negli anni '80 per la seconda maglia del Genoa. Il club rossoblù in vista della prima trasferta della stagione, sabato sera a Monza, ha lanciato infatti il 'kit away' riproponendo un simbolo del club di quel periodo. il Gallinaccio.

La maglia è bianca, con dettagli rossoblù lungo le spalle e i fianchi, ma soprattutto ripresenta l'immagine stilizzata del Grifone sul petto dopo oltre 40 anni.

Il Gallinaccio rappresenta in pieno il Genoa del decennio Ottanta. Lanciato in realtà nel 1979 dall'allora presidente Renzo Fossati, il simbolo dopo un'iniziale ritrosia da parte della tifoseria rossoblù divenne un classico, accompagnando quell'era della società ligure.

La maglia farà il suo esordio all'U-Power Stadium di Monza nella seconda giornata di campionato di serie A.



