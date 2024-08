Da FdI al Pd a Sestri Levante tutti contro il sindaco Solinas

Da Fratelli d'Italia al Partito democratico, da Forza Italia alle liste civiche di sinistra, in pratica tutta la minoranza del consiglio comunale di Sestri Levante, si è rivolta al prefetto ed al difensore civico della Liguria per protestare "contro i metodi dell'amministrazione del sindaco Francesco Solinas".

''Molte pratiche sono state segnalate - spiegano Marcello Massucco, Elisa Bixio, Diego Pistacchi e Marco Conti - alla prefettura e lo stesso direttore generale, ora sollevato dall'incarico. Il sindaco ha messo per iscritto una serie di pratiche border line. Per queste ragioni la Giunta comunale ha dato incarico a un legale di agire per la presunta diffamazione dell ex segretario generale''. Tra le pratiche sotto la lente quelle riguardano la trasformazione dell hotel Villa Iolanda in dodici appartamenti, e alcune delibere della Mediaterraneo service, partecipata del Comune.



